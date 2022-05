Parket opent onderzoek naar ‘noodremincident’ op bomvolle trein

Vorst Voormalige gevangenis­di­rec­tri­ce vraagt ook in beroep vrijspraak

In de zaak over de wantoestanden in de gevangenis van Vorst, heeft de verdediging van de ex-directrice het Brusselse hof van beroep gevraagd om het vonnis dat eerder in eerste aanleg tegen haar werd uitgesproken, nietig te verklaren.

20 mei