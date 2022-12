Parket en politie intensifiëren samenwerking in Noordwijk: “Referentiemagistraten garanderen diepgaandere aanpak”

Op 10 november werd agent Thomas Monjoie gedood tijdens een patrouille in de Noordwijk. De dood van de jonge agent zorgde voor veel ophef. Niet in het minst bij zijn collega’s die verschillende acties hielden om aandacht te vragen voor hun situatie. Ook werd veel kritiek geuit op de samenwerking met het parket. Daarom besloten de Procureur des Konings van Brussel, Tim De Wolf, en de Korpschef van de Politiezone Brussel Noord, Olivier Slosse om een bezoek te brengen het commissariaat dat gelegen is in de beruchte wijk van het Noordstation. Deze ontmoeting beoogde in het bijzonder het analyseren van de samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie in de Noordwijk. Het parket herhaalde nogmaals dat het prioriteit geeft aan overtredingen zoals geweld tegen de politie, drugshandel en feiten die met geweld gepleegd worden. “De politiediensten zullen altijd op ons kunnen rekenen om nog beter te verzekeren dat hun werk een reële impact heeft op het terrein”, aldus De Wolf. Daarnaast konden personeelsleden al hun vragen stellen. “De politiezone en het parket versterken hun samenwerking om de best mogelijke gerechtelijke oplossingen te vinden die aangepast zijn aan de specifieke context van de Noordwijk”, zegt Olivier Slosse, korpschef van de politiezone Brussel Noord. “Dit initiatief vormt een belangrijke stap in de verbetering van de zichtbaarheid van de actie van de overheid. Het is een essentiële basisvoorwaarde om het kostbare werk van tal van actoren en organisaties op het terrein mogelijk te maken en verder te ondersteunen, opdat dit werk in alle veiligheid kan verlopen.”

Stijgende cijfers

De nood aan een intensievere aanpak in en rond het Noordstation was al even duidelijk. Een mengelmoes aan feiten komt samen in de Noordwijk en de voorbije jaren stegen de criminaliteitscijfers dan ook in sneltempo. Daarom wordt de samenwerking tussen politie en parket opgeschroefd. “De middelen van het parket zijn beperkt, maar worden gericht op de domeinen en de wijken waar ze het meest nodig zijn, in overleg met de politiediensten”, klinkt het bij het parket. “Om de aanpak van de fenomenen waarmee de Noordwijk geconfronteerd wordt verder te verfijnen, zullen referentiemagistraten een meer diepgaande aanpak garanderen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De politie hield een indrukwekkende actie op het Poelaertplein © Marc Baert

Aanpak op maat

In de wijk komen verschillende probleemgevallen samen. Zo zijn er mensen rondzwerven en verscheidene verblijfsstatuten hebben, verslaafden en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn er verschillende kraakpanden en tiert drugs er welig op straat. “Daarom is er een aanpak op maat nodig”, klinkt het in een persbericht.De samenwerking tussen de Politiezone Brussel Noord en het Brusselse parket beoogt het repressieve gedeelte. “Het is echter belangrijk om te benadrukken dat een arrestatie door de politie voor een zeer kwetsbaar publiek soms een verbetering van hun situatie betekent en dus een doel op zich wordt”, klinkt het. In mensentaal: liever in de cel dan op straat. Politie en parket benadrukken dan ook dat er eveneens een ‘sociopreventieve aanpak’ nodig is voor dit publiek omdat anders de strafrechtelijke actie ondermijnd dreigt te worden.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Thomas Monjoie werd op 10 november gedood in de Noordwijk © RTL info

Kraakpanden

De gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek en de politiezone verstrengen eveneens de aanpak van bestuurlijke politie, om de impact van bepaalde activiteiten in de wijk, vooral ’s nachts, te verminderen. De maatregelen zijn in het bijzonder van toepassing op de commerciële activiteiten die een impact hebben op de openbare orde in de wijk. Voor wat de kraakpanden betreft, zal er parallel een opvolging ingevoerd worden, aangezien de kraakpanden een aanzienlijke invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.