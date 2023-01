Parket eist tot vier jaar cel voor internationaal handeltje in ketamine en amfetamines

BrusselHet parket Halle-Vilvoorde heeft maandag gevangenisstraffen van 40 maanden tot vier jaar gevorderd tegen drie verdachten van Chinese origine, die betrokken zouden geweest zijn bij een internationaal handeltje in ketamine, amfetamines en MDMA. De drugs werden via postzendingen bezorgd aan afnemers in het buitenland. De drie verdachten vroegen de vrijspraak.

Het onderzoek ging in april 2021 van start toen de douane op de luchthaven Brussels Airport twee postzendingen onderschepte. De postzendingen waren bestemd voor Australië en bevatten zogezegd kledij en schilderijen. Bij een nadere controle bleek elke zending echter 4,8 kilogram ketamine te bevatten, een verdovingsmiddel dat hallucinaties kan veroorzaken en als partydrug gebruikt wordt. Onderzoek bracht aan het licht dat er ook gelijkaardige pakketten verzonden waren naar Amerika, waar vier zendingen konden onderschept worden die eveneens ketamine bevatten.

Huiszoekingen

Na enkele maanden onderzoek vielen de speurders vorige week donderdag binnen op twee adressen, in Ruisbroek en Laken. Bij de huiszoeking in Ruisbroek trof de politie grote hoeveelheden materiaal aan om gelijkaardige zendingen te maken. Het ging onder meer om kartons, plastieken holle beschermingsplaten, lege flacons van verzorgingsproducten en leeggemaakte verpakkingen van koffiebonen die opgevuld konden worden met drugs, evenals een vacuümmachine om die producten luchtdicht te trekken zodat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de oorspronkelijke producten.

Daarnaast werden drie grote postzendingen aangetroffen die klaarstonden om verstuurd te worden. Toen de politie de zendingen opensneed, vond ze in een dubbele wand een poederige substantie die na verder onderzoek MDMA bleek te zijn. Verder werden bij de huiszoeking ook 65 gram van een onbekende poedervormige substantie aangetroffen en 130 gram Crystal Meth.

Koppel opgepakt

Bij de huiszoeking in Laken werd een koppel van Chinese origine opgepakt. De 40-jarige man en 41-jarige vrouw waren de eigenaars van de woning in Ruisbroek en hadden die in het zwart verhuurd. In die Ruisbroekse woning werd ook het DNA gevonden van twee andere verdachten, van wie er één in Spanje kon opgepakt worden.

Volgens het parket was die laatste man rechtstreeks betrokken bij het maken van de postzendingen en tegen hem werd een gevangenisstraf van vier jaar gevorderd. Voor het koppel, van wie de gsm’s nog regelmatig waren opgedoken in Ruisbroek, eiste het parket gevangenisstraffen van 40 maanden.

Verdediging

De verdediging van de drie verdachten vroeg de vrijspraak. Zo beweerde de man die in Spanje was opgepakt dat hij weliswaar de postzendingen had gemaakt, maar dat hij nooit had geweten wat die bevatten. Ook de advocaten van het koppel hielden voor dat hun cliënten nooit hadden geweten waar ze bij betrokken waren.

“Ze hebben die woning verhuurd en gingen er alleen nog heen om de post op te halen”, klonk het. “Als ze dat deden, werden ze zelfs niet binnengelaten. De huur werd cash betaald, maar in Brussel. Hun DNA of vingerafdrukken zijn ook niet gevonden op al het materiaal dat in die woning in Ruisbroek is gevonden.”

De verdediging van het koppel wees erop dat de derde verdachte, en de onbekende vierde persoon wiens DNA ook in Ruisbroek was gevonden, ook opdoken in andere dossiers: “Zo is het DNA van deze derde verdachte gevonden in een druglabo in Herent, waar ook hetzelfde verpakkingsmateriaal lag als in Ruisbroek, en is het DNA van die vierde persoon opgedoken in een gelijkaardig dossier in Duitsland. We hebben duidelijk te maken met een criminele organisatie die bij onschuldige burgers woningen gaat huren voor haar praktijken.”

Het vonnis valt op 27 februari.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.