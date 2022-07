Paralympisch atlete Léa Bayekula wil toegankelijker Brussel voor mensen met beperking: “Wij willen net als iedereen een normaal leven leiden”

Sint-Pieters-Woluwe EK boomklim­men brengt spektakel in het Woluwepark: “Om ter snelst top van 40 meter bereiken”

In het Woluwepark vond dit weekend het Europees kampioenschap boomklimmen voor boomverzorgers plaats. In verschillende disciplines namen de deelnemers het tegen elkaar op. Vooral op de techniek werd gelet. De all-round winnaar werd een Zweed. “De bomen in dit park zijn heel geschikt om in te klimmen.”

3 juli