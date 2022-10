Paralympic Day op het De Brouckèreplein: “Bezoekers laten proeven van paralympische sporten”

BENELUX Mu­ziek-walhalla Keymusic met vestigin­gen over heel Benelux twee keer failliet in drie jaar: “Zelfs Jon Bon Jovi kwam er over de vloer”

Eén van de grootste muziekwinkelketens van de Benelux - Keymusic - is voor de tweede keer in drie jaar tijd failliet gedraaid. In 2019 ging het bedrijf een eerste keer op de fles. De Nederlandse overnemer investeerde veel in de zaak - met onder andere een nieuw hoofdkwartier op het Antwerpse Eilandje - maar kon onmogelijk rekening houden met de pandemie die enkele maanden later startte. Vrijdag werd er een zoektocht gestart naar een overnemer van de Belgische vestigingen in Antwerpen, Brussel, Gent en Temse. “Samen goed voor meer dan twee miljoen euro aan instrumenten.”

