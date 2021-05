Palestijnse Belgen verzamelen aan Kunstberg: “Staakt-het-vuren is symbolisch, Palestijnen blijven in constant levensgevaar”

De aanwezigen riepen de Belgische en internationale overheden op om concrete sancties te nemen tegen het Israëlische optreden. In totaal vielen er deze maand 232 doden aan Palestijnse kant, onder wie meer dan 60 kinderen. In Israël lieten twaalf mensen het leven.

Aan de Kunstberg in het hart van de hoofdstad namen verschillende Palestijnen en activisten het woord. Een van hen was de 21-jarige Haya Aburahma, die in Gaza is geboren en er vijftien jaar lang leefde. “Met deze actie willen we de Belgische regering onder druk zetten om economische sancties op te leggen aan Israël. We hebben in het parlement te weinig signalen gehoord die in die richting gaan.”

Volledig scherm Haya Aburahma woonde vijftien jaar lang in de Gazastrook. Ze maakte twee oorlogen mee. © Dieter Nijs

Sociale media

Verschillende burgerbewegingen sloten zich aan bij de actie van de Palestijnse Belgen, waaronder Intal. Die solidariteitsbeweging ijvert voor de rechten van gekoloniseerde mensen wereldwijd. “De Palestijnen worden al meer dan 70 jaar onderdrukt. Hun land wordt systematisch afgenomen, en er wordt alles aan gedaan om dat onrecht uit te breiden”, vertelt Ruth Schouteeten. “Tijdens dit conflict is de Palestijnse stem wel meer belicht dankzij sociale media. De Israëli’s hebben in de geschiedenis altijd de beeldvorming gedomineerd, maar het Palestijns perspectief komt nu meer en meer aan de oppervlakte.”

Haya stemt daarmee in. “Palestijnse mensen die in de Gazastrook wonen hebben via sociale media livestreams uitgezonden en zelf het initiatief genomen om te tonen wat er is gebeurd. Ze zijn zelf opgekomen voor hun rechten en vrijheid. Op die manier is de beeldvorming van het conflict opengetrokken.”

Volledig scherm In totaal vielen er tijdens het conflict 232 doden aan Palestijnse kant. © Dieter Nijs

Olijfboom

Haya maakte zelf de conflicten in de Gazastrook van 2008-2009 en 2014 mee. Heel wat van haar familieleden wonen nog in Palestina. “Ze beseffen dat elke dag de laatste kan zijn. Israël kent geen genade - ze bombarderen niet alleen Hamas, maar hebben ook kinderen en vrouwen die thuis waren getroffen. Ik hoor van familie en vrienden dat ze enorm veel angst hadden. Ze zijn al wat gewoon, maar de acties tijdens dit conflict waren zo brutaal en onmenselijk, met non-stop-bombardementen. Het doel was om mensen bang te maken, de Palestijnen mentaal af te breken.”

Ze is tevreden met de actie en de opkomst vandaag, maar hoopt op concrete maatregelen van de Belgische overheid. “Het staakt-het-vuren is puur symbolisch. Gisteren was er al de aanval in de al-Aqsa-moskee, de derde heiligste plek voor moslims. Ondertussen kruipt Israël in een slachtofferrol. We zullen acties blijven voeren, maar dat is niet voldoende. De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen. Het staakt-het-vuren betekent weinig. Ik vrees elk moment dat het geweld opnieuw gaat losbarsten.”

Tijdens de actie werden alle namen en leeftijden van de overleden kinderen genoemd. Als symbool van steun aan de gesneuvelde Palestijnen werd aan het einde van de actie een olijfboom geplant in de Putterijsquare.

Volledig scherm Als symbool van steun aan de gesneuvelde Palestijnen werd aan het einde van de actie een olijfboom geplant in de Putterijsquare. © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs