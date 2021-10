OVERZICHT. Vanaf morgen uitbreiding Covid Safe Ticket in Brussel: dit moet je weten

Brussels GewestVanaf morgen vrijdag 15/10 treedt de uitbreiding van de coronapas in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest in werking. Het Brussels parlement zette vorige week het licht op groen. In onderstaand overzicht sommen we alle details nog eens op in vraag en antwoord.

Wat is het Covid Safe Ticket (CST)?

Het CST is in principe een een variant van het Europees Covid-certificaat dat gebruikt wordt voor reizen naar het buitenland. Hetzelfde document geldt nu dus ook om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe verkrijg ik zo'n CST?

Je kan een CST verkrijgen als je over een vaccinatiecertificaat beschikt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent tegen het coronavirus met een door de EU erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie. Ook via een testcertificaat waarop staat dat je over een negatieve PCR-test hebt afgelegd die niet ouder is dan 48 uur kan je een CST verkrijgen. “Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht", verduidelijkt het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Tot slot kan je een CST verkrijgen met een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

Je kan het certificaat dat van toepassing is voor jou downloaden via de CovidSafe.be-app. Het is ook mogelijk om het certificaat per post te laten opsturen, en wel door het GGC-callcenter te bellen op 02/214.19.19.

(lees verder onder de foto)



Volledig scherm Beeld ter illustratie. © BELGA

Waarom wordt het gebruik van het CST uitgebreid?

Aanvankelijk werd het CST ingevoerd om massa-evenementen (vanaf 1.500 personen buiten) op een veilige manier te kunnen organiseren. Nu breidt de Brusselse overheid het CST uit naar een hele resem sectoren (zie hieronder). “Het Covid Safe Ticket is een instrument om gezondheidsrisico’s te beheren, als aanvulling op vaccinatie”, luidt het in een persbericht van minister-president Vervoort.

“Met deze maatregel willen we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt en aldus vermijden dat er restrictievere maatregelen moeten worden genomen die een inbreuk vormen op de vrijheden van de burgers en schadelijk zijn voor de economie. Met het CST willen we namelijk ook sluitingen vermijden en/of het mogelijk maken bepaalde diensten en vrijetijdsvoorzieningen te heropenen en de veiligheid garanderen voor gebruikers en uitbaters. Het behoud van het economische en sociale leven is van essentieel belang voor ons gewest en onze burgers.”

Waar is het CST verplicht?

Vanaf 15 oktober is het CST verplicht op volgende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: massa-evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten; in de horeca voor mensen die binnen zitten in restaurants en cafés, maar niet voor klanten die op het terras zitten. Afhaalrestaurants en sociale restaurants vallen niet onder de CST-regeling, net als hotels niet behalve voor de toegang tot hun restaurant of congres- of beursruimte.

In sport- en fitnessclubs is het CST is verplicht voor alle binnensporten en voor buitensporten met 200 personen of meer. In handelsbeurzen en congressen: opnieuw vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten. In zaken die tot de culturele, recreatie- of feestsector behoren moet er vanaf 50 personen een CST getoond worden.

Ook in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen (ziekenhuizen en voorzieningen voor de opvang of huisvesting van bejaarde personen) is het CST verplicht.

“Indien het aantal personen onder de hierboven vermelde normen (beperkt aantal personen) ligt, kan de organisator van het evenement ervoor kiezen het CST in te voeren, maar dit is niet verplicht.”

Op welke plaatsen mag GÉÉN CST gevraagd worden?

In het openbaar vervoer, overheidsdiensten, educatieve activiteiten, winkels en winkelcentra, de werkplek en vanzelfsprekend ook in de intieme en private sfeer van de woning mag geen CST gevraagd worden.

Voor wie wordt het CST verplicht?

Het CST is overal verplicht vanaf 16 jaar, behalve als de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep. Op massa-evenementen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen wordt een CST gevraagd vanaf 12 jaar.

“Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de manager van de zaak of het evenement.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Beeld ter illustratie © BELGA

Hoe lang zal het CST worden toegepast?

Het CST wordt voor 3 maanden ingevoerd, dat betekent tot 15 januari 2022 (uitgezonderd massaevenementen en dancings en discotheken, waar het CST al sinds 1 oktober verplicht is).

“Het gebruikt van het CST wordt elke maand opnieuw geëvalueerd in het licht van de epidemiologische situatie. Het CST kan verlengd worden als de epidemiologische situatie dat vereist.”

Wie heeft het recht om mijn CST te controleren?

De uitbater of de organisator van het evenement heeft het recht je CST te controleren. Zij zijn evenwel verplicht een lijst op te stellen van personen die bevoegd zijn om deze controle uit te voeren.

Deze personen mogen de QR-code vergelijken met je identiteitsgegevens. Het opslaan van gegevens is niet toegestaan.

Volledig scherm Persconferentie over het gebruik van het CST. © BELGA

Hoe wordt het CST gecontroleerd?

Elke uitbater of organisator moet zorgen voor de nodige instrumenten voor de controle en moet een lijst opstellen met personen die gemachtigd zijn deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten.

Indien het CST niet in orde is of indien een bezoeker/klant weigert de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de exploitant/organisator het recht de toegang aan de betrokken personen te weigeren, en om indien nodig de politie in te schakelen.

Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Het gaat om strafrechterlijke sancties: een boete van 50 tot 500 euro voor bezoekers en een boete van 500 tot 2.500 euro voor organisatoren. “Daarenboven kunnen burgemeesters hun politiebevoegdheid gebruiken en bevelen dat een zaak voor maximaal 3 maanden wordt gesloten of dat het evenement onmiddellijke wordt stopgezet.”

De politie zal uitbaters/organisatoren controleren om na te gaan of zij de QR-code en de identiteit van hun bezoekers/klanten correct controleren.