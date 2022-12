Overvallers sluiten bewoner op in badkamer

De gewelddadige diefstal vond op 30 juni 2021 plaats. De dertiger was die dag in het gezelschap van een kompaan en samen hadden ze een slachtoffer gevolgd op straat. Toen die persoon zijn woning binnenging, drongen de twee daders ook het pand binnen en gingen het slachtoffer te lijf, onder meer met een breekmes. Het slachtoffer werd bloedend opgesloten in de badkamer terwijl de daders ervandoor gingen met 50 euro en twee smartphones. Het slachtoffer kon via het badkamerraam om hulp roepen, waarna de politie hem bevrijdde, en was door de feiten een viertal maanden werkonbekwaam. De Brusselse lokale politie onderzocht de zaak en kon een verdachte identificeren op basis van camerabeelden en DNA-materiaal. Op 17 december 2021 werd de man opgepakt. Die bleek intussen ook gezocht te worden voor een gauwdiefstal en twee pogingen tot diefstal in schoenenwinkels. Bovendien was hij in 2011 al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor diefstallen met geweld. Ditmaal sprak de rechtbank een effectieve gevangenisstraf van acht jaar uit.