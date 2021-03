‘Overijverige’ ambtenaar wil baby Hannes niet inschrijven: “Lijkt te sterk op het Franse woord voor ezelin. Ik vrees voor pesterijen”

Basketbal Euromillions League Pavle Djurisic met Phoenix Brussels tegen Kangoeroes Mechelen: “Deze ploeg blijft voort groeien”

11:57 Woensdagavond neemt Phoenix Brussels het in Paleis 12 van de Heizel op tegen Kangoeroes Mechelen. De tegenstander was zondag nog verliezend finalist in de bekerfinale. Of die match een voordeel of een nadeel wordt, zal moeten blijken. Bij Phoenix is het vertrouwen alvast groot na de winst tegen Charleroi en de degelijke prestatie tegen topclub Bergen.