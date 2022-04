Overdreven snelheid in Brussel en Elsene: 158 en 141 km/u in zone 50

Brussels Gewest Somers niet te spreken over nieuw uitstel verplichte inburge­ring in Brussel: “Het hangt mijn voeten uit”

Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) is niet te spreken over het vernieuwde uitstel van de verplichte inburgering in Brussel. Die verplichting moest ingaan op 1 april, maar werd opnieuw uitgesteld tot 1 juni. Het is al de vijfde keer dat de maatregel wordt uitgesteld. “Ik ga me op een niet-politieke manier uitdrukken, maar het hangt mijn voeten uit”, zo antwoordde minister Somers in het Vlaams Parlement op een vraag van N-VA-parlementslid Annabel Tavernier. Somers roept zijn Brusselse collega Alain Maron (Ecolo) op “zijn verantwoordelijkheid te nemen”.

27 april