Ouders nemen het heft in handen en gaan zelf voor de klas staan: “We willen de kinderen een leuke tijd geven”

Brussels Gewest Maron: “Herstel­cer­ti­fi­ca­ten zetten boostercam­pag­ne onder druk”

Sinds 1 december zijn in het Brussels Gewest 100.000 herstelcertificaten uitgereikt. Tienduizenden mensen die nu over zo'n certificaat beschikken, zijn dubbel gevaccineerd en volgens Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) daarom minder geneigd om een boosterprik te halen. Dat zei hij donderdag tijdens een actualiteitsdebat in de bevoegde commissie van het Brussels parlement.

17:00