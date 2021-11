Ouders krijgen schadevergoeding van UZ Brussel omdat ze vierde kind 'moesten' krijgen

Brussel Grote delen van Brussel in duisternis gehuld na stroompan­ne

Door een stroompanne lagen verschillende deelgemeenten van Brussel er vrijdagavond donker bij. Geen lichten in huizen, geen straatverlichting, geen verkeerslichten en politie die aanbelde om na te gaan of iedereen oké is. Vooral Ganshoren, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Jette zijn het zwaarst getroffen. Omstreeks 1 uur vrijdagnacht was de stroomvoorziening overal hersteld.

20 november