Ouders dienen collectieve strafklacht in tegen politieoptreden na betoging: “De verantwoordelijken moeten gestraft worden”

Laken Kraakpand onbewoon­baar na uitslaande brand: stekker­doos lag vermoede­lijk aan oorsprong

8 maart In Laken heeft maandagochtend een felle brand gewoed in een kraakpand in de Moorsledestraat. Twee krakers die in het pand aanwezig waren, konden in veiligheid gebracht worden en werden ter plaatse verzorgd. De oorzaak van de brand lag vermoedelijk bij een oververhitte stekkerdoos. Dat meldt de Brusselse brandweer.