Oude matrassen krijgen tweede leven in Brussels Gewest

Axl Peleman brengt Songfesti­val naar GC de Boesdaal­hoe­ve

In de week van 9 tot 13 mei vertegenwoordigt Gustaph ons land op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Als opwarmertje kan je op 27 april in GC de Boesdaalhoeve al even proeven van het muziekfestijn. Heel wat muzikale gasten dompelen je onder in de klassiekers van weleer en vertellen enkele fijne anekdotes.