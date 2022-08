Oud VUB-rector Paul De Knop overleden op 67-jarige leeftijd

BrusselPaul De Knop is overleden. De Knop was rector aan de Vrije Universiteit Brussel tussen 2008 en 2016. Kort na zijn mandaat werd melanoomkanker bij hem vastgesteld. Hij werd 67 jaar en laat een vrouw, vier kinderen en zes kleinkinderen achter.

Op 9 mei 2008 startte De Knop zijn eerste mandaat als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Daar zette hij zich resoluut in voor de onafhankelijkheid van de universiteit. Tijdens zijn acht jaar als rector realiseerde hij vele projecten, zoals een nieuw organiek statuut, een nieuwe fundraising-unit en een ambitieus investeringsprogramma dat voor de grootste uitbreiding van de Brusselse campus zorgde sinds de jaren ‘70. De Knop zette zich ook in voor de internationalisering van de VUB en samenwerking met de Franstalige zusteruniversiteit ULB.

Tijdens zijn functie als rector was Paul De Knop ook voorzitter van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO, 2009-2010 en 2015-2016) en voorzitter van de VLIR (2013-2015). In september 2016 werd hij als rector van de VUB opgevolgd door professor Caroline Pauwels. Na zijn rectorschap overzag hij als opdrachthouder voor grote infrastructuurwerken de voortgang van de vele bouwwerken waarmee de universiteit onder zijn impuls was gestart.

Ererector

Vanwege zijn prestaties tijdens zijn rectorschap en inzet voor de VUB, werd hij in 2022 benoemd als ‘Ererector van de Vrije Universiteit Brussel’. “Toen Paul De knop in 2008 als rector van start ging, zagen vele collega’s de toekomst van de universiteit somber in”, vertelt Karsten De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur. “De verwachting was dat het universitaire landschap grondig hertekend zou worden en dat de VUB haar onafhankelijkheid grotendeels zou moeten opgeven. Paul De Knop ging daar van meet af aan resoluut tegen in. Hij slaagde erin om de VUB-gemeenschap opnieuw trots te maken op de universiteit.”

“We verliezen niet alleen een icoon van de VUB, die op bestuurlijk, financieel en academisch niveau de universiteit enorm heeft opgetild”, gaat De Clerck verder. “We verliezen ook een sterke persoonlijkheid met een groot, warm hart. De VUB heeft heel veel aan Paul te danken. Zijn snelle denken, zijn dynamiek, zijn veelzijdigheid. Steeds met de VUB begaan, ook na zijn rectorschap en tijdens zijn ziekte. We zullen hem enorm missen.”

Mount-Everest

De Knop studeerde Lichamelijke Opvoeding en Vrijetijdsagogiek, en stond aan de wieg van de twee fitnesscentra en een rugby- en atletiekcentrum op de VUB-campussen in Jette en Etterbeek. Sport bleef dan ook een constante doorheen zijn leven. Tegen het einde van zijn rectorschap leverde hij nog een topprestatie, door mee de vlag van VUB te planten op de top van de Mount-Everest. In zijn vrije tijd deed hij aan triatlon, en bij de fietstochten van Kom Op Tegen Kanker was hij steevast van de partij.

“We gaan Paul enorm missen”, getuigt rector ad-interim Jan Danckaert. “Zijn drive, zijn werklust en optimisme, zijn passie voor de VUB. Tot op het laatst zette hij zich in. Hij heeft het fundament gelegd waarmee de VUB toekomstbestendig is gemaakt en verder kan groeien. Zijn overlijden stemt mij en de VUB-gemeenschap enorm verdrietig.”

In het Braemgebouw op de campus in Etterbeek wordt een rouwregister geopend. Wie een aandenken aan De Knop wil delen, of een boodschap aan de familie wil overbrengen, kan daar terecht. Het is ook mogelijk om online een woordje achter te laten.

