Oud-politicus Vic Anciaux benoemd tot ‘Brusseleir vè et leive’: “complete verassing, maar zeer blij met erkenning”

BrusselWoensdag werd de ‘Brusseleir vè et leive’ bekendgemaakt, de eretitel voor personen die zich jarenlang hebben ingezet voor de cultuur en het gemeenschapsleven in Brussel. Die eer viel dit jaar aan oud-politicus Vic Anciaux. En ook de ‘Brusseleir van’t joêr’ werd vandaag in de bloemetjes gezet. Niet één persoon, maar een hele voetbalclub werd verkozen: Union Sint-Gillis.

Woensdag startte de ‘Weik van de Brusseleir’, de themaweek rond het Brusselse dialect. Daar hoort ook de verkiezing bij van de ‘Brusseleir vè et leive’. Die eer viel dit jaar aan Vic Anciaux (90), voormalig politicus bij de Volksunie, vanwege zijn jarenlange inzet voor de Brusselse cultuur en het gemeenschapsleven. Naast zijn politieke carrière was Anciaux, vader van, immers heel actief in het Vlaams sociaal-cultureel gemeenschapswerk in Brussel.

Ancienne Belgique

Volledig scherm Vic Anciaux (90): "Ik had nooit verwacht dat ik op mijn bijna 91e nog een eretitel zou toegekend krijgen." © Photo News

“Ik heb heel goed geluisterd naar de uitleg van de jury”, vertelt hij. “Tijdens de uitreiking werd vermeld dat ik in 1978, als toenmalig federaal staatssecretaris voor Brussel, de Ancienne Belgique kon verwerven voor de Vlaamse Gemeenschap. Wij vonden dat toen een geweldige aanwinst. Ook verschillende gemeenschapscentra zoals De Markten in centrum Brussel en De Kriekelaar in Schaarbeek konden we in die periode aankopen. Het zijn belangrijke plaatsen voor de Nederlandstaligen geworden, maar evenzeer voor vele Brusselaars, ongeacht hun origine.”

Anciaux was onder meer ook voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker, vzw NT-2 Brussel en vzw CUBIDO, en zetelde in de Raad van Bestuur van de VUB, het UZ Jette en vzw Flagey. “Ik had nooit verwacht dat ik op mijn bijna 91e nog een eretitel zou toegekend krijgen”, vertelt Anciaux. “Het was een complete verassing toen enkele weken geleden een telefoontje kreeg met het nieuws dat ik genomineerd was. Maar ik ben er bijzonder blij mee en zeer dankbaar voor deze erkenning.” Bij de eretitel hoort ook een foto van het Goudblommeke in Papier, waar onder meer René Magritte en galeriehouder Geert van Bruaene op prijken. “We bekijken nog waar we de foto precies gaan hangen, maar in ieder geval op een plek waar ze goed zichtbaar is”, besluit Anciaux.

Gemeenschapsvorming

Volledig scherm © Photo News

Ook de ‘Brusseleir van’t joêr’ werd woensdag bekendgemaakt. Die wordt toegekend aan een persoon of organisatie die bijdraagt tot de positieve en warme uitstraling van de hoofdstad. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan voetbalclub Union Sint-Gillis, die vorige seizoen promoveerde uit 1e klasse B. Na een denderend jaar slaagde de club er net niet in kampioen te worden. Huidig seizoen levert de club indrukwekkende prestaties in de Europa League. “Een voor de hand liggende keuze dus”, volgens de jury. Aanvoerder Teddy Teuma mocht de prijs in ontvangst nemen, vergezeld door twee supporters.

“Niet alleen omwille van de revival van het Union-project met een prachtig sportief resultaat maar ook omwille van de drive tot positionering van de club in een grootstedelijke context, hun bijdrage tot de warme en positieve uitstraling voor het Brussels Gewest én de waardige erkende gemeenschapsvorming dat de club realiseert, onder meer door voorbeeldige en enthousiaste supporters”, klinkt het in een bericht. “Een mooi verhaal van inclusie en respect”, voegt Anciaux daar nog toe. Zij treden in de voetsporen van onder andere Zwangere Guy, Caroline Pauwels en Chris Lomme.

