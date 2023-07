Ossegempark likt wonden na doortocht festivals

Na tijdelijke sluiting Flow: “Optimis­tisch dat we later deze week kunnen heropenen”

Openluchtzwembad Flow in Kuregem blijft nog zeker tot en met woensdag gesloten na een probleem met de biologische waterfilters. De waterkwaliteit bleek uit de laatste testen verbeterd te zijn, maar is nog niet op punt. “Maar we hopen later deze week opnieuw bezoekers te ontvangen.”