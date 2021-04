Organisatoren La Boum 2 tegen minister Verlinden: “We zien niet in waarom we evenement zouden moeten uitstellen”

15.000 jongeren willen naar ‘La Boum 2’: “Als het niet mag, houden we in elke stad een wild feest”

7 april Op Facebook zeggen 15.000 mensen dat ze geïnteresseerd zijn om naar ‘La Boum 2’ te komen, een groot feest dat voorlopig op 1 mei in Ter Kamerenbos plaatsvindt. De organisatoren benadrukken dat het geen grap is. Ze vragen de toestemming van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden om het feest te organiseren. “Als ze niet reageert of helpt, organiseren we in alle steden wilde feesten.” Dit zijn de concrete plannen van de jongeren en de eerste reactie van de minister daarop.