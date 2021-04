Organisator berucht seksfeest opgepakt na gewelddadige aanvaring met politie: “Ik word bedreigd en gevolgd door agenten”

voetbal 1B Jonge Marlon Degryse (RWDM) heeft grootse ambities: “Volgend seizoen wil ik deel uitmaken van de A-kern”

21 april Zondag zit het seizoen 2020-2021 er met een trip naar het Lisp op voor RWDM. Wordt het een negende wedstrijd op rij zonder winst of kan de Brusselse club het kampioenschap alsnog in schoonheid afsluiten. Voor de jonge Marlon Degryse eindigt dit voetbaljaar wel in schoonheid, want vorige zaterdag mocht hij in de thuismatch tegen Lommel vijf minuten voor tijd invallen. “En dat smaakt naar meer”, lacht hij.