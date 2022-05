Organisatie vervalst documenten om grootschalige fraude te plegen: “Miljoenen euro’s versluisd”

De criminele organisatie maakte volgens het parket deel uit van de zogenaamde “Braziliaanse netwerken”, die al verschillende jaren regelmatig opduiken in België. Brazilianen of Portugezen nemen daarbij Belgische vennootschappen in de bouwsector en de industriële reinigingssector over of richten ze op. Dat blijken echter lege vennootschappen of schermvennootschappen, vennootschappen die geen werkelijke activiteiten uitoefenen, maar enkel gebruikt worden om strafbare feiten te kunnen plegen. De schermvennootschappen worden daarbij vaak gebruikt om geld wit te wassen of om op bestelling zwart geld te leveren aan voornamelijk Belgische bouwbedrijven, via valse facturatiestromen.