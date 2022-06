Orange Digital Centre biedt gratis opleidingen aan om digitale inclusie te bevorderen

BrusselTelecombedrijf Orange opende dinsdag haar Orange Digital Learning Centre, in het station Brussel Centraal. In het centrum worden gratis opleidingen aangeboden ter bevordering van de digitale inclusie van de deelnemers. Daarvoor werkt het samen met onder andere het Brusselse Becode.

Het Orange Digital Centre, dat vervat zit in de digitale hub Becentral, bestaat uit meerdere onderdelen. De opleidingen worden gegeven in de Digital Academy. Daarvoor sloeg Orange de handen in elkaar met het Brusselse BeCode. “Met BeCode begeleiden we mensen die moeilijk aan de slag geraken naar een vaste job in de IT-sector,” legt Frédéric De Cooman uit, Chief Operating Officer van BeCode. “We bieden hen zeven maanden opleiding aan waar verschillende digitale vaardigheden aan bod kunnen komen, waarna ze de kans krijgen om een stage te doen van twee à drie maanden. In de vijf jaar dat we werkzaam zijn hebben we al ongeveer 2400 mensen opgeleid.”

Samen met Orange zal BeCode verschillende lesmodules onderbrengen in de Digital Academy. “Met de opleidingen willen we de digitale kloof dichten die bij bepaalde mensen nog sterk aanwezig is,” zegt Isabelle Vanden Eede, Chief Brand, Communication en CSR bij Orange. “Deelnemers kunnen nieuwe digitale vaardigheden aanleren of verscherpen, bijvoorbeeld op vlak van 5G applicaties, web development, maar ook AOT (Ahead of time programming).”

Drempels verlagen

“De opleidingen zijn trouwens niet enkel gericht op jongvolwassenen, iedereen is welkom. We willen de clichés rond leeftijd en gender in de sector de wereld uit helpen, en de drempels verlagen,” vertelt Vanden Eede. “We zien bijvoorbeeld dat er steeds meer vrouwen interesse tonen in de IT sector, dat kunnen we enkel toejuichen.” “Er zijn bij de deelnemers ook mensen bij die bijvoorbeeld een carrièreswitch naar de digitale sector beogen, en hier hun vaardigheden willen aanleren,” voegt De Cooman toe.

Daarnaast wordt ook een Fablab ondergebracht in het Orange Digital Centre. “Wie al een concreet idee heeft kan het daar al eens testen,” zegt Vanden Eede. “Zo leren de deelnemers al doende bij over productie. En ook de zakelijke aspecten krijgen voldoende aandacht. We begeleiden ook jonge start-ups in hun eerste stappen.”

Voor bepaalde opleidingen is een voorkennis gewenst, maar ook de basis komt er aan bod. “Er zijn vandaag nog steeds mensen, ook jongeren, die geen document kunnen kopiëren, laat staan een Itsme-account aanmaken of online bankieren,” zegt De Cooman. “Dat maakt het dagelijkse leven, waarin alles gedigitaliseerd wordt, extra moeilijk. Aan hen bieden we ook heel basic vormingen aan.” “En niet alleen de personen die de opleiding volgen, maar hun hele omgeving heeft daar baat bij,” vult Vanden Eede aan. “De jongeren kunnen bijvoorbeeld de kennis die ze hier vergaren, overbrengen naar hun ouders of broers en zussen.”

