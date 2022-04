Opwarmen en gaan! Via Park’cours ontdekken joggers maandelijks een Brussels park

Zondagochtend kon bijna niet beter zijn. Frisse lucht en een zonnetje aan de hemel. Vanochtend schieten de eerste joggers, cannicrossers en wandelaars over de startlijn bij de eerste editie van Park’cours Brussel. Dat is een nieuw concept waarbij je elke maand in een ander Brussels park 5 km aflegt. De sportieve insteek mag er dan wel zijn. Het is voornamelijke de bedoeling om het een sociaal gebeuren te laten zijn en een kennismaking met de buurt. Nu de natuur weer in zijn nopjes is, letterlijk en figuurlijk, is het uitgelezen moment om de boel in gang te trappen. De eerste editie vindt plaats in het Boudewijn Park in Jette. Volgende maand kan je 5 km lopen in en rond Tour & Taxis en op 12 juni in het Dudenpark in Vorst. Nog handig om te weten: de parcours zijn toegankelijk voor G-sporters.