Opsporingsbericht: herkent u de dader van mesaanvallen in Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw?

Opmerkelij­ke beelden: ouderen houden met mensenket­ting jonge heethoof­den tegen in Brussel en Antwerpen nadat Marokko wel doorstoot op WK

In Brussel en Antwerpen zijn duizenden Marokkaanse voetbalfans samengekomen om te vieren dat Marokko zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal in Qatar. Opmerkelijk: zowel in Brussel als Antwerpen hielden ouderen de jonge heethoofden tegen die de confrontatie met de politie opzoeken. Op de bovenstaande beelden is te zien hoe oudere mannen in Brussel een mensenketting vormen tussen de jonge heethoofden en de politie. Toch waren er zowel in Brussel als in Antwerpen arrestaties.

1 december