OPSPORINGSBERICHT. Florin-Daniel Dumitraucu (19) uit Vorst vermist

Brussel Steen van Rosetta van het Klimaat ingehul­digd op Schuman­plein

Op het Schumanplein in Brussel is zondag rond de middag de ‘Steen van Rosetta van het Klimaat’ onthuld. De levensgrote replica van de steen die Jean-François Champollion in staat stelde hiërogliefen te vertalen, is een beeldhouwwerk van Véronique Choppinet en zal het centrale symbool zijn voor de klimaatacties die van 6 tot 20 november op het plein zullen plaatsvinden, naar aanleiding van de COP27, de klimaattop die in Egypte plaatsvindt.

6 november