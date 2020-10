Oproerpolitie tegenover 200 coronabetogers in Brussel: tientallen betogers aangehouden, gedoogde manifestatie in Noordwijk nog aan de gang

Tot de betoging in de Europese wijk was opgeroepen via Facebook door een groep die zich ‘Black Sheep Belgium’ noemt, maar het stadsbestuur had er geen toelating voor gegeven. Omstreeks 12u20 werd een tiental betogers al aangehouden in de buurt van het Schumannplein omdat ze het samenscholingsverbod met de voeten traden en in het bezit waren van pyrotechnisch materiaal. Een volgende groep van enkele tientallen betogers werd even later door de massaal aanwezige politie ingesloten onder de triomfboog en opgepakt. Een deel van hen weigerde het Jubelpark te verlaten.