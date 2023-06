Opnieuw vandalisme bij Delhaize-winkels: 11 winkels geviseerd in Brussel, Gent en Ninove

Het is niet de eerste keer dat vandalen toeslaan bij Delhaize. Maandag waren al twee franchisewinkels in Brussel beklad met verf en ook de voorbije weken en maanden werden gevels beklad, sloten geblokkeerd, ramen gebroken en banden van bestelwagens lekgestoken.

In een mail zeggen actievoerders dat ze deze keer elf winkels hebben aangevallen, onder meer in Brussel, Ninove en Gent. Ze willen naar eigen zeggen oproepen tot een boycot tegen Delhaize, waar al weken een sociaal conflict woedt over een plan om 128 winkels over te dragen aan zelfstandige uitbaters.