Opnieuw uitstel van dossier rond strengere rookmelderplicht: “veiligheid van de Brusselaar staat op het spel”

vilvoorde ZOMERBAR­TIP: Met twee onder een dak: de trekkers van BROKKI en Bar Jeanne vinden elkaar in Asiat Kiosk

Elke week gaan onze journalisten op zoek naar nieuwe plekjes of nieuwe concepten waar je lekker kan eten of drinken. Nu de zomer er is zoeken we de leukste zomerbars voor jullie uit. Vandaag gaan we smullen bij Asiat Kiosk. De nieuwe vaste waarde in het Asiat Park dat aan een ware transformatie bezig is. Het ligt dicht bij het Vilvoordse centrum en toch pal in het groen langs de Zenne en in de schaduw van de koeltorens. Ontdek hoe deze voormalige militaire site heropleeft.

8 juli