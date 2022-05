Opnieuw staking bij de NMBS op 31 mei

Ukkel Op bezoek bij Couture Meer, hofleveran­cier van het Belgische Konings­huis

“Ik was zeer blij met het brevet,” zegt Meer. “Dat moet je op voorhand aanvragen, en nadien volgt er inspectie die komt kijken of alles naar wens is. Gelukkig was dat geval,” glundert hij. Meer leerde de stiel al van kindsbeen af. “Ik heb het maken en retoucheren van kledij meegekregen van mijn familie. Nadien heb ik voor verschillende couturiers gewerkt, waaronder in Italië. Daar heb ik veel opgestoken. Het is immers het land bij uitstek voor mode.” Uiteindelijke belande Meer in 1996 in België. Sinds 2003 heeft hij zijn eigen zaak, Meer Couture, op de Waterloosesteenweg in Ukkel.

17:32