Opnieuw problemen met de overbrenging van de gedetineerden naar de Brusselse rechtbanken

In het Brusselse justitiepaleis is het vandaag een drukke dag. Niet alleen zijn er de vaste zittingen maar ook werd het dossier rond Eva Kaili behandeld. De voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, wordt verdacht van corruptie. Daarom is er ook een groot aantal buitenlandse journalisten aanwezig. Haar dossier zou als eerste behandeld worden maar volgens bronnen in het gerechtsgebouw was Kaili, die in de gevangenis van Haren opgesloten zit, was ze om 09.30 uur nog niet aangekomen in het justitiepaleis. Dat zou het gevolg zijn van een groot aantal afwezigen bij de federale politie, die instaat voor de beveiliging van het gebouw en de overbrenging van de gevangenen naar het gebouw en de zittingszalen. Ook in andere zalen konden weinig tot geen gedetineerden overgebracht worden. Dit probleem sleept al enkele maanden aan in Brussel tot grote irritatie van advocaten en magistraten.