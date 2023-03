Opnieuw pand gekraakt in Brussel: 70-tal asielzoekers neemt intrek in toekomstig crisiscentrum van overheid in Brussel

Een70-tal asielzoekers is zondagnamiddag ingetrokken in de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Brusselse Noordstation. Het gaat om de mensen die vrijdag werden weggestuurd uit de leegstaande gebouwen op de Havenlaan. “De opvangcrisis is ook een nationale crisis”, klinkt het ter plaatse. “We hopen dat de overheid eindelijk de ernst inziet van de problematiek, en een permanente oplossing voorziet."

De “solidaire opvordering” van het gebouw van de federale staat kwam er na de evacuatie vrijdag van enkele tientallen asielzoekers uit het oude gebouw van ‘Allee du Kaai’ op de Havenlaan in Brussel. “Die mensen belandden op straat, zonder alternatief”, zegt het collectief ‘stop de opvangcrisis’. Het gaat om de bewoners van het tentenkamp aan de brug voor het Klein Kasteeltje, die dinsdag overbleven na de ontruiming.

“Voor sommigen was het al de derde uitzetting in een maand”, zegt Sacha, lid van het steuncollectief. “Ze hebben alle recht op opvang en begeleiding, maar de staat weigert hun rechten te eerbiedigen. Tegelijkertijd blijven het Brussels gewest en de Brusselse gemeenten de alternatieve oplossingen vernielen die de asielzoekers en Belgische burgers opzetten. Deze toestand is onaanvaardbaar en beschamend.”

Het steuncollectief voegt toe dat advocaten een procedure zullen opstarten om het gebruik van het gebouw toe te staan “totdat de bewoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben”.

© Dieter Nijs

Permanente oplossing

Algemeen pleit het steuncollectief voor een permanente oplossing voor alle asielzoekers in België. “Als duizenden veroordelende rechterlijke beslissingen niet genoeg zijn om een reactie van de regering uit te lokken, is actie van burgers en organisaties opnieuw het enige en ultieme redmiddel”, stelt Sacha. “Wij roepen alle burgers en organisaties op om deze solidariteitsactie te steunen en druk uit te oefenen op de regering om een duurzame en rechtvaardige oplossing te bieden voor alle asielzoekers in België.”

Dat beaamt ook vrijwilliger Hanne. “In dit gebouw wordt in 2024 het nationale crisiscentrum ondergebracht”, zegt ze. “Wel, de opvangproblematiek is voor ons ook een nationale crisis. We hopen dat de federale overheid eindelijk de ernst van de situatie inziet, en werk maakt van een structurele oplossing.”

De toegang tot het gebouw werd geblokkeerd door de burgercollectieven. “Zo proberen we te verhinderen dat de mensen opnieuw worden buitengezet. We hopen dat ze deze avond hier de nacht kunnen doorbrengen”, klinkt het. Politiepatrouilles van de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad/Elsene kwamen ter plaatse en gingen in gesprek met vertegenwoordigers van het steuncollectief voor de asielzoekers.

© Dieter Nijs

© Dieter Nijs

