Opnieuw hommeles in Versailleswijk: drie agenten gewond

“Rond 16.45 uur kregen we verschillende oproepen voor een gevecht tussen verschillende jongeren in de Versailleswijk”, zegt Ilse Van de keere, woordvoerder van politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, kregen ze allerlei voorwerpen naar het hoofd geslingerd. De agenten probeerden vervolgens één van de onruststokers op te pakken, waarna ze omsingeld werden. Uiteindelijk kwam er vrij snel versterking ter plaatse. Inmiddels is de rust er wel teruggekeerd. Eén persoon werd opgepakt. In het tumult liepen drie agenten verwondingen op. Het is evenwel nog niet duidelijk of ze werkonbekwaam zijn.”