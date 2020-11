Opnieuw geweld tegen politie in Brussel: agent krijgt klappen van man zonder mondmasker

Judo Toma Nikiforov doet gooi naar EK-medaille: “Wil beter doen dan op Grand Slam in Budapest”

19 november Op de Europese judokampioenschappen in Praag zijn alle Belgische ogen op Matthias Casse gericht. In de klasse tot 81 kg voert hij de wereldranglijst aan. In de Tsjechische hoofdstad komt hij vrijdag in actie. Kamergenoot Toma Nikiforov (27) doet zaterdag in de klasse tot 100 kilo een gooi naar EK-goud.