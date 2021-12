Opnieuw coronaprotest in Brussel: betoging verloopt rustig, maar 29 actievoerders met boksijzer en vuurwerk op voorhand al opgepakt

De betogers verzamelden zondagmiddag om 13 uur in de buurt van het Noordstation. In de omliggende straten werden manifestanten gecontroleerd. Nog voor de manifestatie van start ging, pakte de politie verschillende actievoerders op. “Rekening houdend met wat er de vorige weken is gebeurd , kiezen we voor een preventieve aanpak om te vermijden dat het tot incidenten komt”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Het gaat hier duidelijk om personen die met een andere bedoeling naar de betoging zijn gekomen en die van de situatie willen gebruiken maken om amok te maken. Dat is te zien aan de aard van de voorwerpen die ze meehadden. Zo vinden we onder meer vuurwerk, bommetjes, een boksijzer, gasmaskers en verstevigde handschoenen. Ze werden administratief aangehouden. Het gaat om 29 personen.”

Volledig scherm Ook een gasmasker en vuurpijlen maakten deel uit van het arsenaal. © Dieter Nijs

Onder meer in de Koning Albert II-laan zaten actievoerders geboeid op straat. Het is nog niet duidelijk of de betogers die opgepakt werden ook bij vorige anti-coronamanifestaties voor problemen gezorgd hebben.

Kleinkinderen

Op het plein aan de Simon Bolivarlaan daagden uiteindelijk enkele honderden manifestanten op. Voor de gepensioneerde Eddy uit Lubbeek was het al de derde betoging in enkele weken tijd. “Ik ben hier voor de vrijheid van mijn kleinkinderen”, vertelt hij. “Zij horen geen mondmasker te moeten dragen. Ook de andere coronamaatregelen zijn een lachertje. Ik heb mijn kleinkinderen al meer dan een jaar niet gezien. Nochtans beloofde de politiek dat we weer met de hele familie zouden mogen samenkomen zodra heel wat mensen gevaccineerd zijn. Maar vandaag is dat nog steeds niet het geval. Zelf ben ik trouwens niet gevaccineerd. Ik weet niet wat er in die vaccins zit, dus wil dat spul niet in mijn lichaam.”

Rond 16 uur liep de betoging zonder incidenten af. Volgende week zondag staat er opnieuw een grote protestmars tegen het Covid Safe Ticket en de andere coronamaatregelen op het programma in de hoofdstad.

Volledig scherm Sommige betogers hadden onder meer skibrillen en lichaamsbepantsering bij. © Dieter Nijs

Volledig scherm Een helm en bommetjes die in beslag werden genomen. © Dieter Nijs

Volledig scherm Nog voor de start pakte de politie al verschillende actievoerders op. © Dieter Nijs

Volledig scherm Een beeld van de betoging. © Dieter Nijs

Volledig scherm Een beeld van de betoging. © Dieter Nijs

Bekijk ook: Zo ging het eraan toe tijdens het coronaprotest in Brussel op 5 december