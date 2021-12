Opnieuw coronaprotest in Brussel: actievoerders met boksijzer en vuurwerk al opgepakt nog voor manifestatie van start ging

De betogers verzamelden zondagmiddag om 13 uur in de buurt van het Noordstation. In de omliggende straten werden manifestanten gecontroleerd. Nog voor de manifestatie van start ging, pakte de politie verschillende actievoerders op. “Rekening houdend met wat er de vorige weken is gebeurd , kiezen we voor een preventieve aanpak om te vermijden dat het tot incidenten komt”, zegt politiewoordvoerster Ilse van de Keere. “Het gaat hier duidelijk om personen die met een andere bedoeling naar de betoging zijn gekomen en die van de situatie willen gebruiken maken om amok te maken. Dat is te zien aan de aard van de voorwerpen die ze meehadden. Zo vinden we onder meer vuurwerk, bommetjes, een boksijzer, gasmaskers en verstevigde handschoenen. Ze werden administratief aangehouden. Het gaat om een 20-tal personen.”