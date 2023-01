Opnieuw brand in tentenkamp aan Materialenkaai

Halle ME/WE-ti­me in ‘t Vondel met onder andere Tai Chi en wobbelyoga op het programma

Een nieuw jaar is begonnen en dat gaat gepaard met goede voornemens. Wie zelfzorg hoog op dat lijstje heeft gezet kan misschien nog even grasduinen in het ME/WE-time-aanbod dat CC ‘t Vondel dit weekend in petto heeft. Zo geeft Alex Huwaert er een workshop Tai Chi. De Hallenaar publiceerde eerder al het boek ‘Tai Chi, voor rust en harmonie’ waar in beginners en gevorderden alle informatie kunnen terug vinden over de Oosterse bewegingsleer. Het volledige aanbod van ‘ME/WE-time’ is op www.vondel.be te vinden. Van een theeceremonie tot wobbelyoga met de kinderen, het programma is heel divers.

20 januari