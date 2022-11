Opnieuw agent aangevallen in Noordwijk

Beersel Glazenier ontvangt bezoekers tijdens Dag van de Ambachten

Ambachtslieden in heel Vlaanderen zetten zondag de deuren open tijdens de Dag van de Ambachten. In Beersel ontving Bert Springael tientallen bezoekers in zijn atelier. Springael is een kei in zijn vak en maakt glas-in-loodramen. Glazeniers vond je vroeger overal maar tegenwoordig is het best uitzonderlijk dat iemand dat ambacht beheerst. Springael toonde zijn werk en vertelde de bezoekers hoe een glas-in-loodraam gemaakt wordt.

21 november