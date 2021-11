Opnieuw actie van de politie: “Slechts één gedetineerde mag Justitiepaleis binnen”

De politievakbonden protesteren met dagelijkse acties tegen de vastgelopen loonsonderhandelingen en tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen.Vandaag blokkeert een delegatie van de Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie de toegang voor de celwagens aan het Brusselse Justitiepaleis. Dagelijks worden gedetineerden die voor de rechter moeten komen langs die weg het gerechtsgebouw binnengeleid.

Assisen

Slechts één gedetineerde mag wel het justitiepaleis in: Sami Akhbriche, die wordt beschuldigd van de moord op Osama Ben Alla in Elsene in mei 2015 en hiervoor voor het hof van assisen verschijnt.“Omdat we niet willen dat iemand die voor het hof van assisen terechtstaat kan worden vrijgelaten door onze actie, hebben we daarvoor een uitzondering gemaakt”, klinkt het bij de Franstalige ACV-vleugel CSC. De gevolgen van de actie lieten zich voelen in het justitiepaleis. Talloze processen dienden uitgesteld te worden omdat de beklaagde zijn proces zelf wilde bijwonen en dit niet kon door de actie.