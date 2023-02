Opnieuw actie tegen privéjets, ditmaal op congres in hoofdstad

Brussel Smet verleent 300ste certifi­caat voor Brusselse histori­sche lift: “Geschenk aan alle toekomsti­ge generaties Brusse­laars”

Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet heeft het 300ste attest voor historische lift uitgereikt aan een pand op de Anderlechtsesteenweg in het centrum van Brussel. Zo meldt hij vrijdag. “300 and counting! Ik ben uiteraard enorm fier dat we de Brusselse historische liften hebben gered. Dit is een geschenk van ons aan alle toekomstige generaties Brusselaars. Dat we dit in het Brussels Art Nouveaujaar kunnen realiseren maakt het extra mooi”, aldus Smet.