Opmerkelijke beelden: ouderen houden met mensenketting jonge heethoofden tegen in Brussel en Antwerpen nadat Marokko wel doorstoot op WK

In Brussel en Antwerpen zijn duizenden Marokkaanse voetbalfans samengekomen om te vieren dat Marokko zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal in Qatar. De politie is massaal aanwezig om eventuele rellen in de kiem te smoren. Opmerkelijk: zowel in Brussel als Antwerpen houden ouderen de jonge heethoofden tegen die de confrontatie met de politie opzoeken. Op de bovenstaande beelden is te zien hoe oudere mannen in Brussel een mensenketting vormen tussen de jonge heethoofden en de politie.

Volgens reporters van HLN en VTM NIEUWS die ter plaatse zijn in Brussel, zijn een paar duizend mensen samengekomen om de overwinning van Marokko te vieren.



Omstreeks 19.15 uur werd de situatie in de Lemonnierlaan grimmiger. Er werden enorm veel bommetjes en vuurpijlen afgeschoten, waarvan sommige in de richting van de politie. De politie zette even traangas in. Enkelingen wilden de politie tegemoet stappen. Het viel vooral op hoe oudere mannen de jongeren terugdreven om de confrontatie te vermijden. Daarna keerde de rust terug.

Hier en daar in Brussel is wel het verkeer of het openbaar vervoer verstoord door de vele mensen die zich in de straat verzamelen. Er wordt ook vuurwerk afgestoken. De politie meldt vooralsnog geen incidenten. De oproerpolitie was al voor de wedstrijd zichtbaar aanwezig om rellen te voorkomen. Na de overwinning van Marokko op België zondag kwam het in Brussel en andere Belgische steden immers tot ongeregeldheden.

Feest in Antwerpen

Ook in Borgerhout (Antwerpen) zijn fans aan het feest. De politie heeft de Turnhoutsebaan en de Sint-Bernardsesteenweg preventief afgesloten, voorlopig zijn er geen grote incidenten gemeld. Ook hier weerhouden de ouderen de jongeren ervan de confrontatie met de politie aan te gaan.

“Het leek ons het beste om een ketting te vormen”, vertelt de 28-jarige Zakaria. “We wilden onze jongens zo veel mogelijk op een rustige manier naar achteren sturen zodat iedereen rustig feest kon vieren. We zijn door en dat is het belangrijkste. We vreesden wel eventjes een confrontatie met de politie. Als we niets hadden gedaan, was er waarschijnlijk wel iets gebeurd. Maar de jongens zijn lachend en feestend weer naar achteren gegaan, dus het is in orde. Er zijn rotte appels, maar we doen ons best om iedereen te laten feesten.”

Het afsluiten van de twee drukke verbindingswegen zorgt er ook voor dat een aantal trams en bussen van De Lijn in Antwerpen moeten omrijden. Hoe lang de hinder zal duren, is niet duidelijk. De politie blijft waakzaam ter plaatse tot de feestvierders weer naar huis zijn en de rust is teruggekeerd.

Grimmige sfeer in Den Haag en Amsterdam

In Nederland zijn feestvierders in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam de straat op gegaan om de overwinning van Marokko te vieren. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden mensen op de been. Er hing een grimmige sfeer. Zes mensen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en bezit van zwaar vuurwerk. Eén agent raakte gewond.

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West heeft de politie donderdagavond ingegrepen na onlusten rond de winst van Marokko op Canada tijdens het WK in Qatar, laat een woordvoerder weten. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie riep iedereen op te vertrekken. De politie liep met lange wapenstokken en honden over het plein nadat mensen niet waren vertrokken. Of er mensen zijn aangehouden, is niet duidelijk.

