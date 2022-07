Opgesloten in klaslokaal en hardhandig aangepakt: ouders van 10-jarig meisje dienen klacht in tegen leerkracht van basisschool in Sint-Gillis

Open brief klaagt grensover­schrij­dend gedrag aan van lagere­school­juf: “Tegen mijn zoontje zei ze: ‘Ik zie zo dat jij op mannen valt’”

Water spuwen, leerlingen laten buigen bij het binnenkomen van de klas, hen verwijten dat ze homo zijn en andere discriminerende opmerkingen. Vier ouderparen en leerkrachten getuigen in een open brief over grensoverschrijdend gedrag van een juf in basisschool Pius X in Zele. Ze eisen actie van het schoolbestuur, dat spreekt van “hoogstens een pedagogisch meningsverschil”.

25 april