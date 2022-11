Opgepakte relschoppers na rellen in Brussel alweer op vrije voeten

De enige persoon die zondag na de WK-match Marokko-België gerechtelijk werd aangehouden, blijkt een minderjarige te zijn uit Brussel. “De jongen is ondertussen door het parket vrijgelaten na het verhoor”, laat het Brussels parket weten, “maar het onderzoek is nog lopende.” Een tiental anderen werden na 12 uur bestuurlijk te zijn aangehouden, alweer vrijgelaten.

Intussen analyseert de politie al het beschikbare beeldmateriaal om nog andere relschoppers te identificeren. In totaal verrichte de politie een tiental administratieve arrestaties en één gerechtelijke aanhouding. Voor de volgende wedstrijd van Marokko op het WK, komende donderdag, neemt de politie de nodige voorzorgen.

KIJK. Rellen in Brussel: een dag later is dit de schade

Gewonde journaliste

Zondag rond 15 uur zochten tientallen mensen, onder wie sommigen met een bivakmuts, de confrontatie met de politie in het centrum van Brussel, waar veel voetbalfans aanwezig waren na de WK-wedstrijd. Er werd vuurwerk afgestoken, met projectielen gegooid en voorwerpen in brand gestoken, onder meer een container op het kruispunt van de Lemonnierlaan en de Woeringenstraat. Straatmeubilair en voertuigen raakten beschadigd. Een RTBF-journaliste raakte gewond in het gezicht door vuurwerk. De openbare omroep maakte zondagavond bekend aangifte te zullen doen. Ook raakte een wagen van de Brusselse brandweer beschadigd.

Rond 19 uur was de rust teruggekeerd in het stadscentrum van Brussel, maar ook in de wijk Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek, het Paviljoenplein in Schaarbeek en het Barraplein in Anderlecht, waar ook ordeverstoringen plaatsvonden.

KIJK. Voertuigen in brand gestoken en het waterkanon dat werd ingezet: zo zagen de rellen in Brussel eruit

