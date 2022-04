Opgefriste reus, een belevingsexpo en vele herinneringen: jazzlegende Toots is nog lang niet vergeten in Brussel

Op 29 april 1922 werd Toots Thielemans geboren in Brussel. In 2016 overleed hij op 94-jarige leeftijd. Komende vrijdag zou de wereldberoemde jazzlegende honderd jaar geworden zijn. Dat de mondharmonicaspeler nog lang niet vergeten is blijkt uit verschillende evenementen in Brussel dit weekend.

Meest opvallende evenement was de inhuldiging van de reus op het Vossenplein. De reus, die in 1987 voor het eerst in de Vismet groep werd geboren, verdween begin jaren 2000. Alleen zijn buste bleef bestaan. “Als onderdeel van de honderdste verjaardag van de geboorte van Toots Thielemans heeft de Vereniging van de Bruegelwijk en van de Marollen, in samenwerking met de CC Bruegel, een complete renovatie van de reus uitgevoerd”, aldus de organisatie. Zaterdag vertrok de reus aan het C.C. Bruegel om vervolgens via de Kunstberg aan de Kapellenmarkt aan te komen.

Volledig scherm De gerenoveerde reus ter ere van Toots Thielemans trekt door de straten van Brussel. © Marc Baert

Tentoonstelling

Hier blijft het echter niet bij. In de Koninklijke Bibliotheek van België, is sinds vrijdag de tentoonstelling ‘Toots 100. The sound of a Belgian legend’ geopend. Aanleiding hiervan is de 100ste verjaardag van de legendarische mondharmonicaspeler. “Met nooit eerder getoond muziek- en beeldmateriaal herleeft Toots zo in een rijke belevingsexpo”, aldus de organisatie. De tentoonstelling is opgebouwd uit meerdere thematische delen. Zijn levensloop wordt in detail toegelicht aan de hand van objecten. Zo weerspiegelt een paspoort vol stempels zijn vele reizen naar de Verenigde Staten, leer je er meer over zijn verhuis naar New York en zie je het adelboek dat hij kreeg toen hij de titel van baron kreeg. Tientallen instrumenten worden ook tentoongesteld en aan de hand van digitale schermen wordt er deskundig uitgelegd welke sound Toots ermee maakte. Je ziet er zijn gitaren, trompetten en natuurlijk tientallen mondharmonica’s, van die in zijn jeugd tot zijn allerlaatste.

Koptelefoon

De rode draad doorheen de tentoonstelling is dat je als bezoeker met een koptelefoon rondloopt, want je moet de unieke klank en zijn beroemde ‘Bluesettte’ natuurlijk horen. Daarom is er een quiz waar je kan testen of je die typische sound van Toots herkent. Maar er is meer dan jazz, want hij toonde ook grote interesse in Latijns-Amerikaanse muziek en deinsde er niet voor terug om commercieel werk te doen voor reclamespotjes, films en series. De expo eindigt met de invloed die Toots wereldwijd had en vandaag nog steeds heeft. Er zit zelfs een brief van Barack Obama bij.

