Openluchtzwembad FLOW slachtoffer van vandalen en diefstal: “Serieuze gevolgen voor een organisatie met weinig middelen”

Het openluchtzwembad van Pool Is Cool werd de voorbije weken getroffen door vandalenstreken en diefstal. Er werden onder meer een koelkast, zwembadreiniger en gereedschap gestolen. Daarnaast vallen er ook kleinere vernielingen op te meten. “Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken”, zegt oprichter Paul Steinbrück. “Maar het berokkent veel schade aan een organisatie met weinig middelen zoals de onze.”

“Een grote shoutout naar alle liefhebbers van openluchtzwemmen, jullie hebben dit jaar tot een succes gemaakt door te laten zien dat de Brusseleirs wel degelijk kunnen en willen zwemmen”, valt te lezen op de website van Pool is Cool, verwijzend naar de crowdfunding die ze afgelopen zomer lanceerden. “Dit vieren we meestal met zomerse foto’s van gelukkige mensen. Maar de werkelijkheid is niet altijd rozengeur en maneschijn, en wij vinden dit deel van het verhaal even belangrijk om met u, het publiek, te delen.”

De afgelopen weken kreeg het openluchtzwembad FLOW immers te maken met vandalisme en inbrekers. “Vandalenstreken zijn al eerder voorgevallen, dat was vorige winter ook zo”, zegt Paul Steinbrück, oprichter van Pool Is Cool. “Maar dit jaar merken we wel dat het toegenomen is. Veel erger zijn echter de inbraken die zijn voorgevallen.” Zo gingen professionele dieven aan de haal met een wasmachine, koelkast, een zwembadreiniger van 2.000 euro en essentieel gereedschap. Deuren werden ingetrapt, de zekeringskast geplunderd, en ook een zwembadtrap moest eraan geloven. “Zelfs de wasbak in de keuken is verdwenen. Kleine schade kunnen we makkelijk repareren. Maar een diefstal op die schaal betekent serieuze gevolgen voor een organisatie met weinig middelen”, betreurt Steinbrück.

Volledig scherm Paul Steinbrück van Pool Is Cool: "Kleine schade kunnen we makkelijk repareren. Maar een diefstal op die schaal betekent serieuze gevolgen voor een organisatie met weinig middelen." © Photo News

Sauna

“Gelukkig hebben we nog gereedschap en materiaal op andere plaatsen liggen en is het zwembad onbeschadigd. Maar voor ons betekent het opnieuw extra inspanningen om nieuw materiaal te kopen”, gaat Steinbrück voort. “We moeten terug om hulp vragen bij onze partners, terwijl we al zoveel steun hadden gekregen. Ook de opbrengst van onze crowdfunding zal nu deels aan andere doeleinden besteed moeten worden. Daarnaast komt ook een deel van onze werking in het gedrang. Voor de winter hadden we bijvoorbeeld het idee om een sauna te plaatsen op de site. Maar op dit moment zou dat niet verantwoord zijn, aangezien we de veiligheid van onze infrastructuur niet kunnen garanderen.”

“In de zomerperiode hadden was er 24 op 7 iemand aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Maar tijdens de winterperiode is dat budgettair niet haalbaar. De site ligt ook wat afgelegen, dus veel sociale controle is er niet. Dat mensen onze kiosk gebruiken om een pintje te drinken met vrienden, of dat daklozen onze caravan gebruiken als onderdak, vinden we niet erg”, benadrukt Steinbrück. “Maar dat we professionele inbrekers over de vloer zouden krijgen, hadden we niet zien aankomen.”

“Het is een moeilijke periode waar we door moeten nu. Daarom hebben we ook het bericht op onze website gezet, om te tonen dat een project als het onze niet vanzelfsprekend is en constante inzet vraagt. Het is ook niet makkelijk om opnieuw hulp te vragen aan de mensen. Meer dan 900 personen hadden onze crowdfunding al gesteund. Daar zijn we heel dankbaar voor. We geven dan ook niet op, en doen ons best om terug klaar te staan in het voorjaar”, besluit Steinbrück. Wie Pool Is Cool een duwtje in de rug wil geven, kan een bezoekje brengen aan de Pop-up shop op nummer 178 in de Anspachlaan.

Volledig scherm Ook de deur van het toilet werd ingetrapt. © Pool Is Cool

Volledig scherm De zekeringskast moest er ook aan geloven. © Pool Is Cool

Volledig scherm Aan de afsluiting werden ook heel wat beschadigingen vastgesteld. © Pool Is Cool

