Openluchtzwembad Flow lokte deze zomer bijna 20.000 zwemmers

Met bijna 20.000 zwemmers zag het openluchtzwembad haar bezoekersaantal verdubbelen in vergelijking met vorig jaar, toen er voor het eerst gezwommen kon worden. Het mooie weer in de zomervakantie speelde daar hoogstwaarschijnlijk wel een rol in. Vast staat dat Flow volgende zomer terugkeert. “Flow is geen oplossing, maar een werktuig om aan te tonen dat er nood is aan openluchtzwembaden in Brussel”, zegt Paul Steinbrück van het organiserende Pool is Cool. “En je ziet dat het zonder incidenten kan, want wij hebben er geen enkel gehad.”