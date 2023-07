Openingsweekend Zuidfoor is schot in de roos: “En we houden onze decibelmeters in het oog”

Flow dit weekend nog dicht, en een andere publieke zwemplek in Brussel is nog niet voor meteen: “Ten vroegste in 2025, als de politiek mee wil”

Het Brusselse openluchtzwembad Flow zal dit weekend nog niet heropenen, na problemen met de biologische waterfilter. Maar als enige, toegankelijke openluchtzwembad in de hoofdstad, blijven de opties voor betaalbare verkoeling beperkt voor de Brusselaars. Buiten de stad zijn de jongere Brusselaars dan weer vaak niet welkom omdat ze te vaak amok maken. Al staan er wel enkele projecten op til die de zwemmogelijkheden voor de Brusselaars in de nabije toekomst moeten uitbreiden. “Maar er is meer politieke wil nodig.”