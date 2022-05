Open Wervendag 2022: vijf werven die je moet gezien hebben in Brussel en de Rand

atletiek Bram Ghuys presteert puik in interclub, waarin Excelsior twee keer tweede werd

Het was een traditie geworden in ons landje: Excelsior kaapt de interclub binnen bij de mannen en af en toe bij de vrouwen. Na twee jaar zonder interclub wegens de pandemie verwachtte zowat iedereen een nieuwe zege voor de Brusselse atleten. Maar Brabant Wallon bleek in het verre Saint-Mard net sterker dan Excelsior en ’s anderendaags domineerde Lyra in eigen huis.

8 mei