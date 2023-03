Op stap in de hipste wijk van de Brusselse Vijfhoek: deze 7 adresjes mag je als ‘Dansaertvlaming’ absoluut niet missen

Jobat Fietsver­goe­ding voor iedereen in de privé vanaf 1 mei: hoeveel precies? En krijg je die ook als je met de step of te voet naar je werk gaat?

Nu de lente is aangebroken, nemen opnieuw meer mensen de fiets naar het werk. Dat is niet enkel goed voor jouw gezondheid en die van de planeet, maar ook voor je portemonnee. Op welke vergoeding kun je rekenen door naar je werk te fietsen? Wat als je wandelt of stept? En ben je daarvoor verzekerd? Jobat.be zocht het uit.