OP PAD: Dansende reuzen, volksfeesten, het aankleden van Manneken Pis en rondkuieren langs foodtrucks en ontelbare animaties? Dat is autoloze zondag in Brussel. Ga je mee op pad?

brusselAutoloze zondag komt eraan. Dat wil zeggen dat koning auto op 18 september aan de kant moet blijven staan en dat er heel wat te beleven valt in onze hoofdstad Brussel en in tal van andere gemeenten. Opgelet: sommige gemeenten organiseren het pas een week later op 25 september. We loodsen jullie graag door het programma.

Woon je niet ver van Brussel, dan kan je op de fiets of de elektrische step springen en naar hartje Brussel bollen. Woon je wat verder? Kies dan voor de trein of de metro. Geen kopzorgen over parkeerplaats en al helemaal geen dure rekening. Denk eraan dat je in het weekend geniet van een verlaagd tarief bij NMBS. Het volledige Brusselse Gewest is afgesloten voor autoverkeer van 9u30 tot 19u.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm - Dimanche sans voitures à Bruxelles- Autoloze zondag in Brussel18/9/2016pict. by Philip Reynaers © Photo News © Photo News

Gaan fietsen of stappen op een lege maag, klinkt vermoeiend. Wij starten op zondag 18 september 2022, tussen 10u en 12u, in het gemeenschapscentrum Nekkersdal in Laken. Daar vieren ze de Autoloze zondag met koffiekoeken en een dj. Ochtendstond heeft goud -en koffiekoeken- in de mond.

Vervolgens trekken we naar het Paleizenplein. Daar nodigt Bucolic Brussels (voormalige Landelijk Brussel, red.) je uit om samen de stad van morgen te vieren. Ze kijken naar de toekomst en doen dat met jou met een voorstelling, animatie, hapjes, bars en exposanten. Je ontdekt er meer dan 60 duurzame en lokale ambachtslui, microbrouwerijen, foodtrucks, ontwerpers en verenigingen. Je kan er terecht van 10 tot 18 uur.

Los van alle aandacht naar mobiliteit valt er wat folklore op te snuiven. Gedurende de hele namiddag op zaterdag en zondag telkens van 12 tot 18 uur is er Folklorissimo. Dat is intussen een vaste waarde op autoloze zondag. Op de grote Markt gaan tal van activiteiten door, speelt de fanfare van Meyboom en een draaiorgel, met dansende reuzen en nog veel meer dan hier op te noemen valt. Wat verderop is er ook het aankleden van Manneke Pis. Kijk voor het volledige programma op de Grote Markt en aan Manneke Pis naar deze link.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm - Dimanche sans voitures (Bruxelles) - Autoloze zondag (Brussel) 22/9/2019 pict. by M.Soussan © Photo News © Photo News

Dit weekend gaan ook de Openmonumentendagen door in het hele Brusselse Gewest, zowel op zaterdag als op zondag. Als je dan toch op de Grote Markt bent voor Folklorissimo, spring dan gelijk eens binnen in het Broodhuis, het Museum van Brussel. Veel shoppers kennen het prachtige gebouw langs de buitenkant, maar dit weekend kan je gratis een rondleiding volgen. In alle deelnemende gebouwen kunnen bezoekers kennismaken met het rijke architecturale erfgoed van de hoofdstad. De Heritage Days zijn dagen om de bevolking te sensibiliseren over de wonderlijke architectuur. Sinds 1992 worden ze in Brussel elk jaar georganiseerd rond een bepaald thema. In 2022 is dat ‘Traces of colonisation’ (sporen van kolonisatie, red.). Voor het gehele programma en eventuele reservaties kan je hier terecht.

Nog meer Folklore snuif je op tijdens de traditionele feesten van het Ilot Sacré. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 september 2022, gaat de zestigste editie door. Dat ‘Heilige Eilandje’ zijn de kleine gezellige straatjes tussen de Grote Markt, de Sint Hubertus Gallerij en de Grasmarkt. Het gekende Beenhouwersstraatje en dergelijke. Daar is het steevast über gezellig maar deze zondag is er vanaf 12 uur feest en animatie met de Caber Feidh Pipe Band, dat zijn doedelzakspelers uit Obourg. Daarna gaat om 16u30 het Mijoletoernooi door in café Toone. Wist je trouwens dat er naast Manneke Pis ook een vrouwelijke versie Jeanneke Pis bestaat? Ze is te vinden in deze straatjes. Ga maar op zoek!

Heb je het in de namiddag graag wat zotter? Artistiek en excentriek? Trek dan naar ‘La Grande Sortie’ in Laken. Braziliaanse trommels begeleiden je op hun route door Laken. Attention: tout est en Français la.

Alle informatie en alle evenementen tijdens autoloze zondag in Brussel vind je op de stedelijke website www.brussel.be/autoloze-zondag.

Volledig scherm autovrije zondag in Brussel: Dit autootje kan nog net © Baert Marc

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.