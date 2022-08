Op jacht naar het wereldrecord van Usain Bolt op het De Brouckèreplein

voetbal jupiler pro league Bart Nieuwkoop en Union kennen tegenstan­ders in Europa League en zondag wacht Mazzu: “Het wordt zeker speciaal”

Braga, Malmö en Union Berlin. Dat zijn de tegenstanders van Union in groep D van de Europa League. Een haalbare kaart zo lijkt voor de vicekampioen. Maar eerst wacht nog de eerste confrontatie van dit seizoen met het Anderlecht van ex-trainer Felice Mazzu. “Het is ook dankzij hem dat we in de Europa League zitten”, stelt Bart Nieuwkoop.

26 augustus