Op huizenjacht in... Schaarbeek: “Heel familievriendelijke buurt waar toch stadsgevoel heerst”

Brussel Politiezo­nes en parket Brussel linken toenemend geweld met vuurwapens in de hoofdstad aan drugshan­del: “22 schietinci­den­ten in half jaar tijd”

De korpscheffen van de verschillende Brusselse politiezones verzamelden dinsdagmiddag samen met het parket voor een persconferentie over het toenemend geweld in de hoofdstad. De toename is ernstig, en wordt in één adem genoemd met drugshandel, maar een echte verklaring blijft uit.

30 juni